Lavoratore non vedente ghettizzato e poi licenziato

Oggi sciopero alla Sirti di Genova Struppa, azienda metalmeccanica che si occupa di progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di rete, Managed Services, Progetti Speciali di System Integration e Smart Solutions. La protesta è stata decisa dopo che l'azienda ha licenziato un lavoratore non vedente, con «motivazioni strumentali e costruite artificiosamente, attaccano i sindacati.

«Il lavoratore - scrive la Fiom Cgil in una nota -, a differenza dei suoi colleghi, non ha mai avuto una postazione lavorativa adeguata alle sue necessità nella sede di Sirti a Genova cioè in località Struppa; viceversa solo quest'anno l'azienda ha iniziato in modo molto approssimativo a predisporre una postazione in una sede lavorativa a oltre 30 chilometri dai suoi colleghi in un sito più somigliante a un magazzino che a una sede di lavoro per un non vedente».

«Il lavoratore - conclude il sindacato - paga le sue posizioni spesso lontane dal coro ma sempre condivise con i lavoratori e sempre in coerenza a differenza di molti. Il licenziamento è un atto gravissimo: chiediamo alle strutture nazionali di intervenire sull'azienda e chiediamo altresì che venga proclamata una iniziativa di lotta a livello nazionale contro un'azienda che a nostro parere ha toccato il fondo».