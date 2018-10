Viabilità, conto alla rovescia per la riapertura di via Siffredi

Dovrebbe riaprire intorno a mezzogiorno, dopo una nottata di lavori e pesanti disagi al traffico, via Siffredi.

La chiusura è stata fissata a 26 ore, dalle 10 di sabato alle 12 di domenica, per consentire il completamento dei lavori per la costruzione della rampa che collegherà l'autostrada con la strada a mare Guido Rossa, tra Sestri Ponente e Cornigliano.

L’operazione, come detto (e come preannunciato anche dal vicesindaco Stefano Balleari, che aveva chiesto ai genovesi di avere un po’ di pazienza in vista di un cambio sostanziale della viabilità) ha causato parecchi problemi al traffico nel ponente, soprattutto nel pomeriggio di sabato, quando la circolazione risultava paralizzata tra Cornigliano e Sestri Ponente con ripercussioni anche su Borzoli.

I lavori veri e propri, con il sollevamento di una gigantesca struttura in acciaio da posizionare sulle pile già costruite) sono stati svolti in nottata, ma la chiusura è stata disposta già a partire dalla mattinata di sabato per consentire l’installazione e il posizionamento delle gru. Il concio lungo oltre 60 metri è stato infatti sollevato da quattro gru che tra l’una e le due della notte tra sabato e domenica lo han no posizionato sui piloni che passano sopra i binari ferroviari (la circolazione dei treni è stata a sua volta interrotta).

Un’operazione complessa e delicata - nella notte anche un piccolo intoppo legato alla rottura di un tubo dell’acqua - che è però riuscita e che verrà poi completata il prossimo weekend con la saldatura, senza però causare ripercussioni su via Siffredi e sul traffico veicolare.

La rampa che collegherà il casello di Aeroporto alla Guido Rossa si compone di due viadotti affiancati, uno a salire verso l'autostrada e uno a scendere. Il primo a venire aperto, il 30 novembre, sarà il viadotto sud, con una corsia per senso di marcia: un nuovo collegamento che, nelle speranze dell'amministrazione, alleggerirà di molto il traffico in zona ponente dando una grande mano alla viabilità post crollo di ponte Morandi.

I percorsi alternativi

Per l’intera durata delle operazioni propedeutiche a terminare la rampa (l’apertura è prevista per il 30 novembre), resterà chiuso al traffico il tratto compreso tra piazza Savio a Ponente dell’ingresso della rampa Nord, che porta al casello autostradale (via Melen) e la rotatoria di Albareto. I percorsi alternativi studiati (e già appensantiti dalla chiusura) sono i seguenti:

- Direttrice ponente–levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico viene dirottato sulla nuova via della Superba. I veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale devono, imboccare da via Albareto la rampa a destra (via Pionieri e Aviatori d’Italia), proseguire in dire-zione Aeroporto e all’altezza della rotatoria (Castruccio) svoltare destra, proseguire fino ad immettersi in via della Superba, da questa raggiungere la rotatoria San Giovanni d’Acri da dove si proce-de per tutte le direzioni.

Il trasporto pubblico alla rotatoria D’Acri prosegue in direzione Ponente attraverso la strada Guido Rossa, e in prossimità di piazza Savio, svoltando a destra per via Cornigliano riprende il suo normale percorso.

- Direttrice levante-ponente tutti i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e via Cornigliano (ivi compreso il servizio di trasporto pubblico) proseguono sulla rampa nord di ingresso all’autostrada (via Melen) da dove possono imboccare l’autostrada stessa o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli (via Vallebona), riprendere in discesa la viabilità che conduce verso Ponente o in Aeroporto.

Per i veicoli diretti a Pegli o Voltri è suggerito il percorso tramite autostrada. Il collegamento tra Sestri Ponente e la Val Polcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli, dove non potranno però circolare i mezzi pesanti.

Le modifiche alla circolazione dei bus