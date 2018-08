Rampa di via Siffredi, finita la demolizione riapre la strada. Ancora lavori nel weekend

Si sono concluse senza particolari problemi le operazioni di demolizione della rampa sovrastante via Siffredi, a Cornigliano, iniziate alle 20 di giovedì 3 agosto. L’intervento, molto complesso e articolato, è finito alle 6 di venerdì mattina, quando la strada, chiusa per tutta la notte con conseguenti modifiche al traffico, è stata riaperta.

a demolizione era prevista nell'ambito dei lavori finalizzati alla realizzazione dei nuovi svincoli autostradali di collegamento tra l'uscita di Genova Aeroporto e la Strada a Mare Guido Rossa: la chiusura di via Siffredi ha reso necessaria la deviazione del traffico privato e il cambiamento dei tragitti del servizio di trasporto pubblico, "tagliando" di fatto il ponente cittadino all'altezza della stazione di Cornigliano e cosrtingendo molti residenti e pendolari ad allungare il tragitto di diversi km per spostarsi da levante a ponente.

Alla prima parte delle operazioni hanno assistito anche il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, e l’assessore al Territorio e alle Manutenzioni del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, che hanno osservato la demolizione delle due campate della rampa di via Siffedi, quella centrale e quella lato monte. I lavori riprenderanno la notte tra sabato 4 e domenica 5, quando verrà ultimata la demolizione: la strada in questo caso non verrà chiusa, ma ridotta a una sola corsia per senso di marcia, dalle 22 di sabato alle 8 di domenica.