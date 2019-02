Via Siffredi, sistemato il gigantesco impalcato: ultime ore di chiusura

Ultime ore di chiusura per via Siffredi, la strada che corre sotto il cosiddetto “Lotto 10”, la nuova rampa che collega la Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto, che questa volta coinvolgeranno anche il traffico ferroviario.

Nella notte gli operai cui Sviluppo Genova ha affidato i lavoro hanno posizionato il gigantesco impalcato (77 metri di lunghezza) nell’area che passa sopra i binari ferroviari, su cui i treni hanno smesso di circolare dalle 23, e nella giornata di domenica verranno ultimati i lavori di posizionamento.

La strada dovrebbe riaprire, salvo imprevisti, alle 17, dopo 31 ore di stop al traffico. Ma le chiusure non sono concluse: già il prossimo weekend via Siffredi verrà nuovamente chiusa per proseguire con le operazioni, troppo complesse per essere portate a termine tutte insieme, e un’altra chiusura è prevista prima della fine del mese, con tutta probabilità il weekend del 23 e del 24 febbraio. La rampa dovrebbe essere completata, e aperta a due corsie per senso di marcia, per la fine di marzo.

Soddisfatto il vicesindaco Stefano Balleari, che ha seguito da vicino i lavori e che da subito ha chiesto ai genovesi la pazienza necessaria per la realizzazione di un’infrastruttura che dovrebbe rivoluzionare la viabilità del ponente.