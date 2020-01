Si affaccia alla finestra e vede un ladro che rovista sulle auto

È stato visto da un cittadino affacciatosi alla finestra mentre infrangeva il deflettore di due auto in sosta per poi rovistarne gli abitacoli. Gli agenti, giunti sul posto pochi minuti dopo, lo hanno trovato nella stessa via con uno smartphone in mano usato come torcia per controllare gli interni degli altri veicoli parcheggiati.

È successo poco dopo le 2 di giovedì 30 gennaio 2020 in via Siffredi a Sestri Ponente. Dopo il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto all'interno delle tasche dei pantaloni del giovane un iPhone 6, un cacciavite, una chiave inglese e una brugola, tutti oggetti riconosciuti dai proprietari delle due auto rovistate.

Il cittadino tunisino di 20 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato per il reato di furto aggravato e giudicato con rito direttissimo questa mattina.