Fugge all'alt dei carabinieri poi finge di non riuscire a soffiare nell'etilometro

La scorsa nottata in via Siffredi a Sestri Ponente un'automobilista, alla vista dell'equipaggio del Nucleo Radiomobile, che, gli ha intimato l'alt, ha accelerato e si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Identificato in un albanese di 33 anni, in evidente stato di ebbrezza, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, sottoposto all'alcoltest, allo scopo di eludere varie volte la prova, ha finto di non riuscire a soffiare, inoltre, ha proferito frasi oltraggiose e minacciose all'indirizzo dei carabinieri.

Il 33enne è stato denunciato per resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico.