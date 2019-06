Lavori in via Siffredi, perdita di acqua in strada: traffico in tilt

Mattinata difficile nel ponente ligure dal punto di vista del traffico, complici i lavori di asfaltatura di via Siffredi e una grossa perdita di acqua, all'incrocio tra via Siffredi, via Giotto e via Manara, che potrebbe essere ricondotta proprio alle lavorazioni.

La viabilità sulla trafficata arteria che unisce Cornigliano a Sestri Ponente è stata modificata martedì sera, e le modifiche restano in vigore sino alle 6.30 di giovedì mattina: nel tratto compreso tra via Cornigliano e via dell'Acciaio, la circolazione è stata ridotta a una sola corsia per senso di marcia, manovra necessaria per terminare i lavori di messa in sicurezza e di definitiva asfaltatura dopo la conclusione dei lavori per il cosiddetto lotto 10.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, soprattutto in ora di punta (le lavorazioni, ha reso noto la ditta, non possono essere eseguite solo di notte), aggravate dal guasto che si è verificato mercoledì mattina. A complicare ulteriormente la situazione, a ponente, la chiusura di via Fillak: il consiglio è quello di utilizzare via della Superba, aperta eccezionalmente a tutti.