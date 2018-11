Via Siffredi chiude nel weekend: le modifiche alla viabilità

Traffico cittadino nuovamente alla prova questo fine settimana. Da questa sera alle 20 fino a domani, domenica 18 alle 15, via Siffredi sarà chiusa in entrambe le direzioni.

Stop al transito per 19 ore ma senza conseguenze sui collegamenti ferroviari. La chiusura è resa necessaria dai lavori della posa della campata che collegherà la strada Guido Rossa con il casello autostradale.

In seguito inizieranno i lavori di completamento dell’opera che dovrebbe essere pronta per i primi giorni di dicembre.

Terminata questa prima fase potrà iniziare una seconda tranche di lavori, quella del viadotto nord, che permetterà, secondo le stime di Sviluppo Genova, di avere l’opera completamente percorribile a marzo 2019.

I percorsi alternativi

Questa la viabilità alternativa in direzione Ponente-Levante: il traffico privato e quello pubblico dovranno prendere via Albareto, imboccare la rampa per l’Aeroporto e usare via della Superba fino alla rotatoria di via San Giovanni d’Acri.

Chi invece da Levante va verso Ponente attraverso la Guido Rossa e via Cornigliano sarà dirottato sulla rampa di ingresso all’Autostrada per poi imboccare la A10 verso Ponente o, attraverso il sovrappasso che conduce a Erzelli, riprendere la rampa in discesa verso Sestri. Il collegamento con la val Polcevera sarà garantito anche attraverso via Borzoli.