Via Siffredi chiusa tra sabato e domenica: tutte le modifiche al traffico

Resta confermata la chiusura di via Siffredi per il weekend in arrivo: dalle 10 della mattina di sabato 20 ottobre alle 12 di domenica 21 la strada resterà chiusa per consentire il completamento del lotto 10 per Cornigliano, e cioè la nuova rampa che collegherà direttamente il casello autostradale di Genova Aeroporto alla Guido Rossa, e il traffico in zona resterà dunque bloccato per 26 ore.

I dettagli sono già stati resi noti, ma giovedì 18 ottobre in Prefettura si è riunito il tavolo di coordinamento per condividere il piano di chiusura cui hanno partecipato forze dell’ordine, istituzioni e privati coinvolti nelle operazioni. Nel corso dell’incontro sono state stabilite tutte le modifiche al traffico e le misure di sicurezza adottate per gestire la chiusura di un’arteria importante come via Siffredi, che dal crollo di ponte Morandi è diventata una delle principali strade su cui converge il traffico del ponente.

Tutte le modifiche al traffico

Per l’intera durata delle operazioni propedeutiche a terminare la rampa (l’apertura è prevista per il 30 novembre), resterà chiuso al traffico il tratto compreso tra piazza Savio a Ponente dell’ingresso della rampa Nord, che porta al casello autostradale (via Melen) e la rotatoria di Albareto. I percorsi alternativi studiati sono i seguenti:

- Direttrice ponente–levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico viene dirottato sulla nuova via della Superba. I veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale devo-no, imboccare da via Albareto la rampa a destra (via Pionieri e Aviatori d’Italia), proseguire in dire-zione Aeroporto e all’altezza della rotatoria (Castruccio) svoltare destra, proseguire fino ad immet-tersi in via della Superba, da questa raggiungere la rotatoria San Giovanni d’Acri da dove si proce-de per tutte le direzioni.

Il trasporto pubblico alla rotatoria D’Acri prosegue in direzione Ponente attraverso la strada Guido Rossa, e in prossimità di piazza Savio, svoltando a destra per via Cornigliano riprende il suo nor-male percorso.

- Direttrice levante-ponente tutti i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e via Cornigliano (ivi compreso il servizio di trasporto pubblico) proseguono sulla rampa nord di ingresso all’autostrada (via Melen) da dove possono imboccare l’autostrada stessa o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli (via Vallebona), riprendere in discesa la viabilità che conduce verso Ponente o in Aeroporto.

Per i veicoli diretti a Pegli o Voltri è suggerito il percorso tramite autostrada. Il collegamento tra Sestri Ponente e la Val Polcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli, dove non potranno però circolare i mezzi pesanti.

Via della Superba aperta verso levante ai mezzi privati

Per far fronte alle esigenze derivanti dalla chiusura di via Siffredi, via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico merci in entrambe le direzioni, aprendosi anche ai veicoli privati che viaggiano in direzione Ponente- Levante. In direzione opposta è invece fruibile solo al traffico merci e ai mezzi di pronto intervento

Le modifiche ai treni

Il servizio ferroviario tra le stazioni di Sestri Ponente e Sampierdarena verrà modificato tra le 23 di sabato 20 e le 7 di domenica 21 ottobre per consentire agli operati di installare il concio d’acciaio sulla pila già realizzata, un’operazione che li costringerà a passare sopra i binari ferroviari.

Trenitalia ha programmato un servizio sostitutivo con navetta, e gli orari sono stati inseriti sul sito di Trenitalia.