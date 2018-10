Nuova rampa tra Aeroporto e Guido Rossa: via Siffredi chiusa per 26 ore

Poco più di un mese, e il casello autostradale di Genova Aeroporto sarà collegato direttamente alla strada a mare Guido Rossa: sono ormai agli sgoccioli i lavori per il completamente del cosiddetto lotto 10 per Cornigliano, e proprio per terminare la costruzione della rampa che collegherà autostrada e Guido Rossa nel fine settimana il ponente dovrà fare i conti con la chiusura di via Siffredi, indispensabile per posizionare la gigantesca struttura di acciaio da 62 metri di lunghezza e 260 tonnellate di peso che scavalca la linea ferroviaria.

Conseguenza diretta dell’avvio delle operazioni, via Siffredi (che dal 14 agosto è diventata una delle vie più trafficate del ponente) resterà chiusa per 26 ore, dalle 10 di sabato 20 ottobre sino alle 12 di domenica 21 ottobre: il tempo minimo necessario, hanno spiegato da Sviluppo Genova (che si occupa dei lavori) per allestire le gru che dovranno sollevare e movimentare la struttura e per posizionarla.

I percorsi alternativi

Il timore dei residenti è che la chiusura possa generare una paralisi del traffico, ma da parte del Comune sono arrivate indicazioni sui percorsi alternativi validi sia per il trasporto privato sia per quello pubblico. In particolare:

- Per chi da ponente viaggia verso levante, tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico sarà dirottato sulla nuova via della Superba. I veicoli diretti verso Levante, per bypassare il blocco stradale, dovranno imboccare la rampa di via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, da dove cui potranno proseguire verso tutte le direzioni.

- Per chi da levante viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e da Via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada, da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri.

Il collegamento tra Sestri e la Valpolcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli, dove non potranno però transitare mezzi pesanti. Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, e sarà aperta a tutti i veicoli solo nella direzione ponente-levante per l’intera durata delle operazioni. Per chi da levante viaggia verso ponente, invece, l’accesso a via della Superba resta chiuso, eccezion fatta per camion e mezzi di pronto intervento.

Sempre in virtù dei lavori per il posizionamento della struttura propedeutica alla realizzazione della nuova rampa, dalle 23 di sabato 20 ottobre alle 7 di domenica 21 ottobre sarà interrotto anche il traffico ferroviario tra Sestri Ponente e Sampierdarena. Trenitalia ha già programmato il servizio sostitutivo con una navetta, e gli orari verranno diffusi a partire da giovedì sul sito ufficiale.

I dettagli sul progetto: come cambia e come cambierà la viabilità

«La rampa si compone di due viadotti affiancati, uno a salire verso l’autostrada e uno a scendere. Il primo a venire aperto, il 30 novembre, sarà il viadotto sud - ha spiegato Luca Castagna di Sviluppo Genova - Abbiamo realizzato tre campate in calcestruzzo e acciaio e posizionato la prima martedì pomeriggio, la seconda è più importante e scavalca linea ferroviaria, è lunga circa 60 metri e attualmente si trova dove in precedenza sorgevano i distributori di benzina. La struttura va imbragata con le gru e posizionata sulla prima pila, un’operazione delicata che ci costringe sia a chiudere il traffico veicolare sia a interrompere quello ferroviario. Lo spostamento vero e proprio avverrà nella notte, ma per approntare i mezzi d’opera e portare il concio in posizione per essere sollevato via Siffredi deve essere libera»

La riapertura di via 30 giugno ha dato una grande mano al traffico, e come Comune stiamo facendo il possibile per dare un’accelerata a tutti quei lavori che aiuteranno la città a tornare alla normalità dal punto di vista della viabilità - ha detto il vice sindaco e assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari - Per questo chiediamo ai cittadini ancora un po’ di pazienza, sapendo bene che la chiusura di via Siffredi avrà un impatto importante sul traffico, ma la nuova rampa sarà fondamentale per alleggerire il traffico del ponente, collegando direttamente l’A10 alla Guido Rossa. Giovedì mattina si terrà un incontro in prefettura per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della chiusura».

La rampa verrà aperta il 30 novembre inizialmente con sole due corsie, una per senso di marcia. I lavori termineranno invece a marzo, quando anche il secondo viadotto sarà completato e si avranno così quattro corsie, due a scendere e due a salire. Altri lavori verranno effettuati il weekend successivo, sabato 27 e domenica 28 novembre, ma si tratterà di operazioni di saldatura che andranno a modificare soltanto il traffico ferroviario.