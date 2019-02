Quasi pronta la rampa del Lotto 10: nuova chiusura per via Siffredi

Confermata la chiusura di via Siffredi nel weekend per procedere con i lavori per il completamento del Lotto 10, la rampa che collega direttamente il casello autostradale di Genova Aeroporto alla strada a mare Guido Rossa.

La chiusura della strada scatterà tra sabato 2 e domenica 3 marzo (gli orari saranno definiti in seguito alla riunione in Prefettura di domani): i lavori consentiranno la sistemazione del secondo impalcato, operazione necessaria per raddoppiare le attuali due corsie e arrivare a fine marzo con una rampa che conta su 4 corsie, due per senso di marcia.

Il programma iniziale prevedeva diverse chiusure di via Siffredi tra febbraio e marzo per consentire agli uomini della Delta Lavori e di Zara Metalmeccanica (le due aziende cui Sviluppo Genova ha affidato il cantiere), di avanzare con i lavori. Nel mese di febbraio, però, la strada era stata chiusa soltanto il 2 e 3 febbraio: a distanza di un mese esatto, di procede di nuovo con lo stop al traffico, con conseguenti modifiche alla viabilità. Una volta posizionato l’impalcato, gli operai si occuperanno della posa dell'asfalto, della tracciatura della segnaletica orizzontale e delle barriere di sicurezza

Via Siffredi chiusa, come cambia il traffico privato

Per quanto riguarda il traffico privato, le modifiche previste ricalcano quelle già adottate per le chiusure passate:

- Per chi proviene da ponente e viaggia verso levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico saranno dirottati sulla nuova via della Superba. Pertanto i veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale dovranno, tramite la rampa che si imbocca da via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri da dove potranno proseguire per tutte le direzioni. I mezzi di trasporto pubblico, giunti fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, tornano verso piazza Savio e riprendono il percorso su via Cornigliano.

- Per chi proviene da levante e viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e Via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri.

Il collegamento tra Sestri e la Valpolcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli.

Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, che nelle giornate di sabato e domenica è comunque molto ridotto rispetto ai giorni feriali.

Le modifiche ai mezzi pubblici

- Direzione levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno sul percorso alternativo via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

- Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pioneri d’Italia e via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.