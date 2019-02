Lotto 10, ultimo atto: via Siffredi chiusa da sabato all'alba di lunedì

Manca soltanto sistemare l’ultimo concio, e i lavori per la nuova rampa del cosiddetto Lotto 10 saranno ormai completati: il Comune di Genova si prepara all’ultima chiusura di via Siffredi proprio per consentire a Sviluppo Genova di ultimare i lavori.

La chiusura della strada scatta alle 7 di sabato 2 marzo e finisce alle 5 di lunedì 4 marzo: 46 ore di chiusura (che potrebbero diminuire strada facendo a seconda di come procedono i lavori, come già accaduto in passato) per consentire ai tecnici e agli uomini dell’associazione temporanea di imprese formata da Delta Lavori S.p.A. e Zara Metalmeccanica S.r.l. di posizionare la parte di impalcato che contribuirà a dare forma alla rampa nord, un’operazione tra le più complesse svolte sino a oggi. Stop al traffico e al passaggio pedonale in via Siffredi, dunque, mentre la circolazione ferroviaria non subirà alcuna modifica.

I lavori per la realizzazione della nuova rampa avevano subito un’accelerata all’indomani dal crollo del ponte Morandi, per cercare di alleggerire il traffico di una zona già molto congestionata, diventata una vera e propria “trappola” senza il ponte. A dicembre era stata aperta la rampa sud con due corsie per senso di marcia, e il posizionamento dell’ultimo concio consentirà di avere quattro corsie, due per senso di marcia, per la fine di marzo.

L’opera è interamente finanziata da Società per Cornigliano S.p.A., a valere sulle risorse previste dall’Accordo di Programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva da restituire alla cittadinanza. Sviluppo Genova ha curato tutte le attività, dalla progettazione, all’indizione della gara d’appalto, alla Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza.

Chiusura via Siffredi, come cambia il traffico

Sulla base della chiusura di via Siffredi, e a margine della riunione in prefettura convocata proprio per stabilire le modalità di gestione delal viabilità, il Municipio Medio Ponente ha comunicato che, dalle 7 di sabato 2 alle 5 di lunedì 4 marzo (e comunque sino a esigenze cessate), saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione:

- Via Siffredi (tratto compreso tra via Massaia e via dell’Acciaio): divieto di circolazione, pedoni compresi, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere;

- Via Siffredi (tratto compreso tra lo sbocco di Via dell’Acciaio e la rotatoria a levante di Via Albareto): per la direttrice ponente/levante, divieto di circolazione; per la direttrice di marcia levante/ponente, senso unico di marcia su percorso delimitato;

- Via dell’Acciaio: obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Siffredi;

- Via Erzelli: divieto di circolazione veicolare all’intersezione con via Siffredi e via Pionieri e Aviatori d’Italia;

- Via Tonale (dalle 8 del 1.03.2019 alle 12 del 05.03.2019): divieto di circolazione nel tratto compreso tra la scaletta pedonale di collegamento con via Erzelli e via Siffredi; divieto fermata veicolare, eccetto i veicoli di soccorso, nello slargo/tornante ubicato in corrispondenza della scaletta pedonale di collegamento con via Erzelli;

- Via della Superba: transito consentito a tutti nel tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e la rotatoria d’Acri;

- Via Guido Rossa: obbligo di svolta a destra all’ intersezione con piazza Savio per i veicoli provenienti dalla carreggiata direzione ponente;

- Via Pionieri e aviatori d’Italia: divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Siffredi e l’immissione nel flusso veicolare proveniente da via Melen e diretto alla zona aeroportuale; limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra la rotatoria Castruccio e la via della Superba;

- Piazza Savio: obbligo di svolta a sinistra verso via Guido Rossa per i veicoli provenienti da via Cornigliano con direzione ponente;

Chiusura via Siffredi, modifiche al percorso dei bus

Per l'intera durata della chiusura, il percorso dei mezzi pubblici subirà le seguenti variazioni:

- direzione levante-ponente: piazza Savio, via Guido Rossa, rotatoria “Acri”, via della Superba, rotatoria “Castruccio”, via Pionieri e Aviatori d’Italia, via Melen, rotatoria “Albareto”;

- direzione ponente-levante: via Albareto, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotatoria “Castruccio”, via della Superba, rotatoria “Acri”, via Guido Rossa, piazza Savio.