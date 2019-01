Cornigliano, nuova chiusura di via Siffredi per lavori al Lotto 10

Nuova chiusura per via Siffredi dopo quelle del 2018 finalizzate a realizzare e installare la nuova rampa del cosiddetto Lotto 10, quella che collega la strada a mare Guido Rossa con il casello autostradale di Genova Aeroporto.

Questa volta la strada verrà dalla mezzanotte di domenica 13 alle 6 di lunedì 14 gennaio, una chiusura notturna necessaria per abbattere la rampa nord di collegamento al casello (quella sopravvissuta alla prima tranche di lavori) e predisporre il nuovo innesto per la seconda rampa del Lotto 10.

La nuova rampa avrebbe dovuto essere pronta a marzo, ma il crollo del ponte Morandi ha spinto Sviluppo Genova ad accelerare i lavori: a fine novembre era stata inaugurata la prima parte, con rampa a due corsie, una per senso di marcia. Questo mese, così come previsto dal nuovo cronoprogramma, parte invece la seconda fase di lavori, quella conclusiva, che dovrebbe terminare intorno a marzo e che dopo l’abbattimento della rampa di Cornigliano rimasta per l’accesso all’autostrada porterà a un'unica rampa che avrà due corsie per senso di marcia.