Chiusa via Siffredi, weekend di lavori sulla rampa con rischio blocco

È scattata stamattina alle 10 la chiusura di via Siffredi nel tratto tra piazza Savio e via Albareto: uno stop indispensabile per proseguire i lavori per il cosiddetto “lotto 10”, la nuova rampa che collega la Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto, che questa volta coinvolgeranno anche il traffico ferroviario.

Via Siffredi, una delle più trafficate arterie del ponente cittadino, resterà chiusa al traffico sino alle 17 di domenica, 31 ore in cui mezzi pubblici e privati verrano deviati su percorsi alternativi. Gli operai cui Sviluppo Genova ha affidato il lavoro, nel frattempo, monteranno l’impalcato di 77 metri sui binari ferroviari. Sino alle 9 di domenica 3 febbraio, dunque, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Sampierdarena e Voltri, e Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo di bus.

La strada verrà nuovamente chiusa tra sabato 9 e domenica 10 per proseguire con lavori che, come detto dal vicesindaco Stefano Balleari, sono troppo complessi per poter essere portati a termine tutti in una volta. Ma a complicare la situazione traffico questo weekend pensa lo sciopero della Locale, che lo scorso 12 gennaio aveva ottenuto un’adesione pari a quasi il 100%. A questo si aggiunge l’impegno necessario per la fiera di Sant’Agata e il match al Ferraris tra Genoa e Sassulo, che prosciuga ulteriormente le risorse rimaste in servizio sul territorio.

Via Siffredi chiusa, come cambia la viabilità

- Per la direzione ponente, il flusso veicolare proveniente da Via Cornigliano sarà deviato su via Guido Rossa (direzione levante), raggiungerà la rotatoria d’Acri dove potrà effettuare l’inversione del senso di marcia per via Guido Rossa (direzione ponente) e, unendosi al flusso veicolare già presente sulla medesima strada, imboccare la nuova rampa sud, raggiungere la zona dei caselli autostradali, entrare in autostrada oppure, tramite la rampa di via Vallebona, invertire il senso di marcia e ridiscendere verso Aeroporto o Sestri Ponente.

- Per la direzione levante, il flusso veicolare proveniente da via Albareto sarà deviato sulla rampa direzione Aeroporto e attraverso l’itinerario formato da rotatoria Castruccio, via Pionieri e Aviatori d’Italia e via della Superba raggiungerà la rotatoria d’Acri da dove potrà proseguire su via Guido Rossa in entrambe le direzioni.

- Per i veicoli provenienti dall’autostrada resta attiva l’attuale viabilità.

- I mezzi di Trasporto Pubblico Locale collettivo transiteranno, in entrambi i sensi, su via della Superba e riprenderanno il regolare percorso in via Siffredi (altezza via dell’Acciaio) per la direzione ponente e in via Cornigliano (altezza via Bertolotti) per la direzione levante.