Lavori sulla nuova rampa di Cornigliano, 30 ore di chiusura per via Siffredi

Si entra in una nuova fase dei lavori di realizzazione e completamento del cosiddetto “Lotto 10” di Cornigliano, e cioè la rampa che collega la strada a mare Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto: per il weekend in arrivo è prevista una chiusura di 30 ore di via Siffredi, necessaria per consentire agli uomini di Delta (l’azienda cui Sviluppo Genova ha affidato il cantiere) di abbattere parte della “vecchia” rampa che sorge lato monte di via Siffredi.

La chiusura partirà alle 23.59 di sabato 12 gennaio e resterà in vigore sino alle 6 della mattina di lunedì 14 gennaio: «L’operazione è propedeutica alla costruzione del braccio che si innesterà nella nuova rampa, quella posizionata a novembre e aperta a dicembre - spiegano da Sviluppo Genova - L’obiettivo è avere entro la fine di marzo quattro corsie, due per senso di marcia, contrariamente a quanto accade adesso con le due corsie, una per senso di marcia».

«Si tratta di una prima chiusura, cui ne seguiranno altre tre a febbraio, tra il 2 e il 3, il 16 e poi il 23 - ha detto il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari - Sono lavori molto complessi, e non si possono fare tutti in una volta. La chiusura del 12 e 13 gennaio sarà sicuramente impattante, ma meno rispetto alle volte scorse perché ci sarà la possibilità di proseguire direttamente dalla Guido Rossa sulla rampa del Lotto 10 che abbiamo già aperto. Non prevediamo problematiche particolari, in questa chiusura non è coinvolta neppure la circolazione ferroviaria, contrariamente a quanto accadrà poi a febbraio. L’obiettivo è inaugurare la rampa, completa, entro fine marzo».

Le modifiche alla viabilità

- Per chi proviene da ponente e viaggia verso levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico saranno dirottati sulla nuova via della Superba. Pertanto i veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale dovranno, tramite la rampa che si imbocca da via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri da dove potranno proseguire per tutte le direzioni. I mezzi di trasporto pubblico, giunti fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, tornano verso piazza Savio e riprendono il percorso su via Cornigliano.

- Per chi proviene da levante e viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e Via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri.

Il collegamento tra Sestri e la Valpolcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli.

Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, che nelle giornate di sabato e domenica è comunque molto ridotto rispetto ai giorni feriali.

- Mezzi pubblici: i bus percorreranno via della Superba, saltando due fermate intermedie nel tratto interrotto al traffico.