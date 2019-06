Asfaltatura in via Siffredi, traffico in tilt nel ponente

Lunghe code e traffico nel caos in mattinata nel ponente genovese per i lavori di asfaltatura di via Siffredi: sin dalle prime ore di mercoledì, complice la chiusura della carreggiata a monte, la circolazione è stata deviata su quella mare, con una sola corsia per senso di marcia e conseguente “tappo” sia sulla Strada a Mare Guido Rossa sia per chi proveniva dall’autostrada.

Le modifiche al traffico sono necessarie per ripristinare in via definitiva il tratto di via Siffredi interessato negli ultimi mesi dai lavori per il cosiddetto “lotto 10”, la rampa che collega direttamente il casello autostradale alla Guido Rossa. In questi giorni, dunque, gli operai di Società per Cornigliano stanno eseguendo la fresatura dell’asfalato, cui seguiranno il consolidamento di tutti i numerosi pozzetti, la nuova riasfaltatura e infine la nuova la segnaletica stradale.

I primi interventi, come detto, riguardano la carreggiata di monte, a partire dalla serata di martedì 11 sino a venerdì 14 giugno. La settimana successiva, da lunedì 17 a giovedì 20, si lavorare invece sulla carreggiata lato mare. Si preannuncia dunque una settimana difficile per il traffico, anche alla luce del cantiere in lungomare Canepa, e sono tanti i residenti del ponente che si lamentano per la necessità di effettuare i lavori di giorno e non in notturna, quando il traffico sarebbe più scorrevole.