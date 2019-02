Cornigliano, nuova rampa pronta entro fine marzo: «Via Siffredi resta aperta nel weekend»

Niente chiusura per via Siffredi nel weekend, anche se i lavori per il completamento del lotto 10, la rampa che collega direttamente il casello autostradale di Genova Aeroporto alla Guido Rossa, proseguono regolarmente.

Il programma iniziale, infatti, prevedeva dalle due alle tre chiusure di via Siffredi a febbraio per consentire agli uomini della Delta Lavori e di Zara Metalmeccanica (le due aziende cui Sviluppo Genova ha affidato il cantiere), ma sino a oggi non si è reso necessario procedere con l’interdizione al traffico: nel weekend del 23 e 24 febbraio via Siffredi resterà regolarmente aperta, e l’assessorato alla Mobilità del vicesindaco Stefano Balleari sta valutando in questi giorni se fissare una chiusura per quello del 2 e 3 marzo.

«I lavori procedono secondo cronoprogramma - ha confermato Balleari - Salvo imprevisti, dovremmo inaugurare la rampa finita entro la fine di marzo». Una volta terminati i lavori, la rampa conterà su due corsie per senso di marcia, due in più rispetto a quelle percorribili attualmente.