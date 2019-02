Rampa di Cornigliano, proseguono i lavori. Ma via Siffredi resta aperta

«Ma via Siffredi è chiusa anche questo weekend?»: in un periodo in cui la città assiste a moltissimi cantieri e conseguenti cambi di viabilità, sono tanti i genovesi che si stanno domandando in queste ore se via Siffredi verrà nuovamente chiusa tra sabato 9 e domenica 10 per i lavori al Lotto 10, la rampa che collega direttamente la strada a mare Guido Rossa al casello di Genova Aeroporto. E la risposta è no: la strada rimarrà regolarmente aperta.

«Non sono previste chiusure per questo weekend - conferma l’assessore alla Mobilità, Stefano Balleari - Stiamo valutando di chiuderla il weekend del 16 e 17 febbraio, ma non è ancora sicuro. Sicuramente chiuderà nuovamente sabato 23 e domenica 24 febbraio».

Nessuno stop al traffico, dunque, dopo quello durato 31 ore del weekend scorso, durante il quale è stato montato il gigantesco impalcato che “scavalca” i binari ferroviari. La rampa dovrebbe essere completata, e aperta a due corsie per senso di marcia, per la fine di marzo.