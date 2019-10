Morto nello schianto con una volante: 7mila euro per la compagna e il figlio di Sharmy

Oltre 7mila euro raccolti in due settimane per aiutare la famiglia di Sharmilan Bramanantha, il 25enne di origini cingalesi morto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in via Cornigliano, travolto da una volante della polizia mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

L’iniziativa solidale è stata avviata dal Circolo Pianacci insieme con l’Istituto Comprensivo Voltri, e ha fruttato 7116,50 euro, trasferiti sul conto di Valentina, compagna di Sharmy e mamma del piccolo Davide, 3 anni. Parte della cifra - 2265 euro - è stata raccolti dall’Istituto Comprensivo Voltri II, 3261,50 euro sono stati versati sul conto del Circolo Pianacci, donazioni arrivate anche da fuori Genova. I restanti 1590 euro sono stati portati direttamente alla segreteria del circolo.

«A Valentina faremo pervenire anche i messaggi di affetto che diverse persone hanno voluto formulare per dare un significato ancora più profondo alla loro generosità - fanno sapere dal Circolo Pianacci - Una commovente gara di solidarietà, che rappresenterà un primo, tangibile supporto per Valentina e per il piccolo Davide, destinatari anche di altre analoghe iniziative promosse in altre parti della città».

Conclusa l’iniziativa congiunta con l’IC Voltri II, la raccolta fondi prosegue: «Chi volesse sostenere il difficile percorso che Valentina e Davide dovranno affrontare può nuovamente fare riferimento al Circolo Pianacci, sia di persona (presso il bar tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15.30 alle 19.00) sua tramite il cc bancario (Banca Intesa) utilizzando il codice IBAN IT26T0306909606100000004636».

Sharmilan Bramanantha è morto nella notte tra il 12 e il 13 ottobre scorsi in via Cornigliano nello scontro, violentissimo, con una volante della polizia. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta: stando alle prime ricostruzioni, i poliziotti avrebbero attraversato l'incrocio all'altezza di via Dufour a semaforo rosso, con lampeggianti accesi, mentre il giovane usciva da via Minghetti con il verde.