Sgomberata torre di San Bernardino

Venerdì 7 dicembre 2018 operatori del reparto giudiziaria e del quarto distretto di polizia Locale hanno eseguito il recupero della storica torre di San Bernardino sita in via San Pantaleo, da diverso tempo occupata da persone senza fissa dimora. L'intenzione di sgomberare la torre era stata annunciata dall'assessore Garassino in Consiglio comunale.

Al momento dell'esecuzione dello sgombero non era presente alcuna persona. Gli operai del Municipio media Valbisagno hanno provveduto alla successiva chiusura e messa in sicurezza dell'edificio. A giorni i tecnici del Municipio provvederanno alla definitiva chiusura in muratura, per evitare il ripetersi di occupazioni o frequentazioni abusive.