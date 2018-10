Sfollati, è il giorno dei rientri

È un giorno decisivo, giovedì 18 ottobre, per gli sfollati della zona rossa: fin dalla mattinata, accompagnati da tre vigili del fuoco, i residenti dei palazzi più lontani dal Morandi di via Porro e via Fillak possono rientrare nei loro appartamenti, rimasti congelati alla mattina del 14 agosto 2018, e iniziare a raccogliere i loro effetti personali per quello che è diventato il trasloco più importante e sofferto della loro vita.

Alle 9 il nulla osta per il rientro

Le operazioni - interamente coordinate dal Vigili del Fucoo - sono iniziate alle 9 del mattino, con circa un'ora di ritardo, a causa del forte vento che stanno spazzando la città. Era fondamentale infatti, prima di dare il nulla osta, capire se le raffiche avrebbero potuto costituire un problema di sicurezza.

«Ci siamo presi un po' di tempo per valutare l'impatto del vento sui sensori - spiega Sergio Gambino, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile - ma insieme con i Vigili del Fuoco abbiamo capito che è un fattore che non incide sulla sicurezza delle operazioni».

Dopo le 9, dunque, gli sfollati hanno iniziato a rientrare nelle loro case: gli accessi sono stati predisposti sia lato Brin (vicino al ponte di ferro) sia lato Sampierdarena.

Le testimonianze

«I muri non li potrò portare con me - è stata la riflessione di Giusy Moretti, volto e voce degli sfollati sin dal 15 agosto - mi hanno visto sposa felice, mamma di gemelle, hanno udito i loro vagiti, i pianti, le risate, gli urli. Momenti belli e altri brutti, hanno visto il mio dolore quando ho dovuto lasciare mia mamma e dopo alcuni anni il mio papà. Mi rifugiavo in casa, la mia casa era il porto sicuro, dove le mie ansie trovavano quiete, le paure svanivano. Ora sono in preda all'incertezza: ricominciare mi fa paura».

Oggi, però, ansie e paure vengono messe da parte per cercare di sfruttare al massimo il poco tempo a disposizione. Almeno, ci si prova: «Coraggio - è l’invito di Giusy - andiamo decisi e un po' incazzati a prenderci quello che è nostro».

Ma c'è chi non riesce comunque a trattenere le lacrime, come una signora che si è recata ad assistere ai primi rientri. Domani, toccherà a lei: «Rientrerò in casa con il cuore pesantissimo - dice - e non so ancora cosa prenderò, è troppo difficile decidere. Non auguro a nessuno quello che sto passando. Al momento sto ancora aspettando una casa, vivo in albergo, ma mi sento come in prigione».

In cosa consistono le operazioni

In caso di necessità - per esempio, per movimenti preoccupanti di quanto resta del Morandi - è già stato stabilito un piano di evacuazione: appena 240 secondi, 4 minuti, e la zona rossa verrebbe completamente liberata per evitare che il colosso di acciaio e calcestruzzo porti con sé altre vite oltre alle 43 già strappate.

Gli sfollati hanno due ore a disposizione (negli appartamenti entreranno due persone per nucleo familiare) e il supporto dei vigili del fuoco per caricare la maggioranza degli scatoloni sulle gru allestite appositamente per movimentare pesi dall'alto. Gli scatoloni verranno quindi caricati su furgoni e trasferiti al Bic, dove verranno conservati in attesa che i proprietari vadano a riprenderli.

Si parte con 6 palazzi, tenendo d'occhio il meteo, e si prosegue sino al cuore della zona rossa, gli edifici proprio sotto i tronconi del Morandi, sino ad aver completato tutti i rientri: la stima del Comune è di 13 giorni per i primi accessi, e di completarne anche eventuali secondi e terzi entro la metà di novembre, massimo inizio dicembre. E se per le autorità l'obiettivo è portare a termine le operazoni nel più breve tempo possibile e in totale sicurezza, per i residenti di via Fillak, via Porro e via del Campasso si tratta di un momento delicato e complesso da diversi punti di vista, non soltando da quello logistico, ma anche da quello emozionale e psicologico.