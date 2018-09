Sfollati ponte Morandi: mutui azzerati e due mesi di affitto già pagati

Il Comune di Genova ha deciso di liquidare immediatamente ai nuclei degli sfollati che ne hanno fatto richiesta le prime due mensilità del contributo per l'autonoma collocazione, previsto dall'ordinanza nazionale di Protezione civile, in attesa che le risorse stanziate dal Governo siano rese disponibili.

«Sono particolarmente soddisfatto che la nostra Amministrazione sia sensibile a pronte risposte ai cittadini sfollati - sottolinea l'assessore alle Politiche abitative Pietro Piciocchi -. Sentiamo la responsabilità di dare certezze alle persone che in questo momento si trovano in difficoltà e che grazie a questo anticipo di risorse potranno immediatamente attivarsi per la ricerca delle loro case. Come abbiamo sempre fatto dal giorno stesso in cui è scattata l'emergenza, stiamo cercando le migliori soluzioni fianco a fianco con le famiglie. Una di queste, oltre all'assegnazione diretta di abitazioni, è - appunto - il contributo per chi cerca una sistemazione alternativa in affitto: finora sono 95 le domande evase».