Trenta kg di droga in magazzino, arrestato fornitore di pusher genovesi

Nella mattinata del 24 aprile 2018 a Milano, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino, coadiuvati dai colleghi di Settimo Milanese, hanno proceduto all'arresto di Alessio T., carrozziere milanese 34enne pregiudicato.

I militari sono giunti all'uomo al termine di uno sviluppo investigativo sui collegamenti di alcuni soggetti fermati nei mesi scorsi a Genova assuntori di sostanze stupefacenti, in contatto con un presunto fornitore milanese. I militari, nel corso di una perquisizione delegata dall'autorità giudiziaria, hanno trovato all'interno di un box in uso all'uomo circa 28 chilogrammi di hashish suddivisa in tavolette, 1,4 chilogrammi di cocaina, 2 kg di marijuana, 300 grammi di mdma, nonché 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il taglio e il confezionamento e denaro contante.

Tutte le sostanze e il materiale sono stati sequestrati e il 34enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore.