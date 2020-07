Schiave del sesso e abusi su minori, perquisizioni anche a Genova per la setta di Novara

Dopo due anni di indagini la Polizia di Novara, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della procura di Torino, ha sgominato una potentissima “psico-setta” con base operativa nella provincia di Novara e diramazioni nella città di Milano e nel pavese. Perquisizioni anche a Genova, oltre che tra Novara, Pavia e Milano.

Secondo quanto riportato da Novara Today gli adepti della setta, prevalentemente di sesso femminile, ma con a capo un uomo, oggi 77enne, si sono resi responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minori.