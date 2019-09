Lavori nelle gallerie Sant'Anna, senso unico alternato sino a maggio 2020

Avrebbero dovuto chiudere oggi, lunedì 30 settembre, ma alla fine i lavori per la messa in sicurezza delle gallerie Sant’Anna, tra Sestri Levante e Lavagna, sono slittati di una settimana.

Anas, infatti, ha posticipato l’apertura del cantiere a data ancora da destinarsi, che verrà decisa soltanto martedì, dopo l’incontro con le ditte che si occuperanno dei lavori e il Comune. Una volta stabilito il giorno, le gallerie saranno percorribili soltanto a senso unico alternato e vietate a pedoni e biciclette, disposizione che ha creato non poco malumore tra chi le utilizzava giornalmente.

La riapertura completa delle gallerie è prevista tra maggio e giugno 2020, per un totale di circa 8 mesi di lavori necessari per consolidare i tunnel, bersagliato dalle mareggiate durante i periodo di maltempo. L’investimento vale 3,2 milioni di euro. E proprio alla luce della lunga chiusura, la Lega ha avanzato la proposta di rendere gratuito il tratto autostradale tra Sestri Levante e Lavagna.

«Si tratta comunque di lavori necessari per il consolidamento del tunnel, che porteranno al ripristino integrale dei rivestimenti delle pile e delle travi delle strutture paramassi e la manutenzione interna, nonché alla posa delle reti e di una barriera paramassi in acciao ad alta resistenza per consolidare il versante di roccia (lato Lavagna) - ha dett il consigliere regionale della Lega Alessandro Puggioni - Pertanto, con l’ordine del giorno ho chiesto che la giunta si attivi affinché si possa rendere gratuito, per la durata dei lavori, il pedaggio tra i caselli autostradali delle due cittadine del Tigullio.