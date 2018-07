Compra consolle per videogiochi online e finisce truffata

Nella giornata di mercoledì 11 luglio 2018 i carabinieri di Sestri Levante, al termine di un'indagine, hanno denunciato per il reato di truffa un 43enne napoletano.

Quest'ultimo si è fatto versare sulla sua carta prepagata Postepay circa 150 euro da un'impiegata 46enne di Sestri Levante per l'acquisto di una consolle per videogame, che la donna aveva visionato su un noto sito internet di compravendita online, ma poi l'uomo, dopo aver incassato la somma in denaro, non ha mai consegnato la merce all'acquirente.