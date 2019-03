Rapina in un negozio di via Sestri, arrestati due giovani

La polizia ha arrestato un cittadino ecuadoriano di 27 anni e una genovese 22enne per il reato di tentata rapina in concorso. Le volanti della questura e del commissariato Cornigliano sono intervenute sabato pomeriggio presso un esercizio commerciale di via Sestri dove una coppia, scoperta mentre tentava un furto, si era resa protagonista di un'aggressione per guadagnare la fuga.

I due avevano preso dei jeans e, nel camerino, avevano rotto le placche antitaccheggio e indossato il capo sotto i propri vestiti. Scoperti dagli esercenti, avevano finto di voler pagare ma, una volta alle casse, avevano colpito i negozianti con dei pugni per guadagnare l'uscita.

Nonostante i colpi subiti, i commessi sono riusciti a trattenere la ragazza mentre il 27enne è fuggito, travolgendo all'uscita un'anziana signora di 86 anni, che è finita a terra. I poliziotti hanno soccorso l'anziana, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sampierdarena in codice giallo per le cure del caso, e preso in consegna la ragazza.

Le immediate ricerche hanno inoltre consentito di rintracciare il fuggiasco in una vicina traversa di via Sestri. Fissata per questa mattina la direttissima.