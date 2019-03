Sestri Ponente, prove di viabilità in via Puccini per ridurre le code

Il semaforo di via Puccini nel quartiere di Sestri Ponente a Genova diventerà lampeggiante per agevolare la circolazione dei veicoli in una zona dove il traffico risulta spesso bloccato. Una soluzione che non inciderà sui pedoni, che potranno utilizzare il il sottopasso di collegamento alla stazione.

A dare la notizia il consigliere comunale Davide Rossi: «Dal 2017 mi sono sempre battuto per rendere lampeggiante il semaforo di via Puccini a Genova Sestri Ponente all’altezza del mercato del ferro, diventato inutile nel momento in cui è stato reso fruibile il sottopasso di collegamento alla stazione, anche i disabili possono utilizzare il funzionale ascensore, questo semaforo capriccio di pochi ha tenuto in ostaggio i genovesi del ponente per troppi anni anche prima della tragedia di ponte Morandi. Ringrazio la giunta, il sindaco Marco Bucci e la consigliera di municipio Teresa Lapolla perché insieme a me hanno condiviso l’inutilità di tenere attivo questo semaforo dando delle soluzioni concrete alternative come l’ausilio del lampeggiante che può permettere l’attivazione dello stesso in caso di pioggia forte ed impossibilità evidente ad utilizzare il sottopasso».