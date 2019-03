Sestri Ponente, al via i lavori per il ripristino della viabilità "pre-crollo" del Morandi

Iniziano mercoledì i lavori di ripristino della viabilità a Sestri Ponente, quartiere che da mesi lotta contro code, traffico e modifiche alla circolazione legati al crollo del ponte Morandi.

Come anticipato qualche giorno fa, il Municipio, in accordo con l’assessorato alla Viabilità, ha in programma di riportare la circolazione “alle origini”, concentrandosi in particolare sulla zona Albareto/Hermada/Puccini. E dunque, mercoledì mattina i tecnici Aster sincronizzeranno i semafori in via Albareto e via Hermada, per procedere poi giovedì a cambiare la viabilità.

Scendendo nel dettaglio, in via Albareto verrà ripristinato il doppio senso di marcia, via Buccari tornerà percorribile da mare a monte, in via Hermada torneranno i parcheggi e in zona Unieuro tornerà la viabilità canonica con semaforo.

Per quanto riguarda invece via Siffredi (che al momento è a senso unico), via Giotto e via Manara, per tornare alle origini bisognerà attendere il termine dei lavori sul ponte di via Giotto, per cui ancora non è prevista una data definitiva.

Per il quartiere si tratta di un tentativo di ritorno alla normalità dopo mesi di cambiamenti. Ad alleggerire il traffico in zona contribuirà, inoltre, l’inaugurazione della rampa del cosiddetto “Lotto 10”, che collega il casello autostradale di Genova Aeroporto alla Guido Rossa: nel weekend del 2 e 3 marzo è stato sistemato anche l’ultimo impalcato, e per la fine di marzo il collegamento dovrebbe essere aperto con due corsie a senso di marcia, spostando ulteriormente il traffico dei mezzi pesanti dalla viabilità urbana interna all’asse A10/Guido Rossa.