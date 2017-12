Ubriaco sfugge a un controllo, ma un agente rimane aggrappato alla portiera

Un uomo di 32 anni, originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato dalla Polizia nelle prime ore del mattino di Natale in via Puccini a Sestri Ponente L'uomo, sorpreso completamente ubriaco alla guida di un'automobile, ha cercato di scappare dai poliziotti che gli avevano intimato di fermarsi travolgendo un agente, rimasto ferito, che aveva cercatodi bloccarlo aggrappandosi alla portiera dell'auto.

Il tentativo di fuga

Una volante del Commissariato di Cornigliano, infatti, durante il regolare controllo del territorio, ha notato all’altezza della stazione ferroviaria di Sestri Ponente una vettura, con a bordo il 32enne, che procedeva a zig zag in maniera pericolosa. L'auto ha poi attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso e gli agenti hanno deciso di fermarla per controllare il conducente. Un operatore si è avvicinato alla vettura e ha intimato al 32enne di spegnere il motore e di consegnarli i documenti. Ma proprio mentre l’agente effettuava il controllo presso la Sala Operativa, l’uomo, in evidente stato di ebrezza, riaccendeva la macchina per cercare di darsi alla fuga. L'agente a quel punto ha provato a bloccare il fuggitivo prima cercando di togliere le chiavi dal nottolino poi aggrappandosi al montante dello sportello intimandogli di fermarsi. Il 32enne, in preda ai fumi dell’alcool, ha invece accelerato trascinando il poliziotto per circa 20 metri per poi farlo cadere a terra rovinosamente.

Patente ritirata e arresto

L’agente, seppur dolorante, è riuscito a risalire a bordo della volante che si è messa immediatamente all’inseguimento del fuggitivo. Il 32enne, dopo aver effettuato svariate e spericolate manovre in mezzo al traffico cittadino, è stato bloccato dagli agenti poco dopo. Al giovane, trovato con un tasso alcolemico pari a 1.87, è stata ritirata la patente con la decurtazione di 43 punti e gli sono state elevate 5 contravvenzioni. L’agente ferito è stato medicato per escoriazioni dovute al trascinamento giudicate guaribili in 7 giorni.