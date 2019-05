Hashish in tasca e bilancino in casa, nei guai studente 17enne

Uno studente genovese di 17 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato dai carabinieri con 35 grammi di hashish in tasca.

Il giovane è stato notato in salita Campasso di San Nicola, a Sestri Ponente, da una pattuglia di militari impegnati in controlli di routine. Fermato e identificato, è stato perquisito, e dopo il ritrovamento dell’hashish la perquisizione si è spostata anche nella sua abitazione.

Qui i carabinieri hanno trovato un bilancino e qualche decina di euro in contanti, tutto sequestrato. Per il 17enne è quindi scattata la denuncia per spaccio.