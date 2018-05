Sestri Ponente, un orto urbano al posto del campo rom di via dell'Acciaio

Sono durate circa 4 ore le operazioni di sgombero dell’area di via dell’Acciaio, a Sestri Ponente, occupata abusivamente da un campo nomadi: iniziate intorno alle 8, hanno visto l'intervento degli agenti della polizia Municipale e degli uomini di Amiu, che le hanno portate a termine senza intoppi.

Lo sgombero, cui hanno preso parte anche l’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, e il presidente e l’assessore al Territorio del Municipio Medio Ponente, Mario Bianchi e Massimo Romeo, si è svolto senza intoppi: gli occupanti del campo erano già stati avvisati nei giorni scorsi dopo un sopralluogo a opera di Municipale e Servizi Sociali, che avevano accertato l’assenza di minori, e in mattinata il personale di Amiu ha proceduto allo smantellamento della ventina di baracche, al riordino e alla rimozione dei materiali, che proseguirà nei prossimi giorni sino alla bonifica integrale.

Una volta liberato, il terreno verrà dato in gestione a un’associazione che si occuperà di realizzarvi un orto urbano a servizio del quartiere e della cittadinanza: «Quella di oggi è la tappa finale di un percorso iniziato circa un anno fa insieme con il Comune - spiega Romeo - Come Municipio ci siamo occupati di verificare le condiziono degli occupanti del campo e poi di attivare una convenzione con l’associazione che si occuperà di realizzare l’orto urbano e poi di curarlo e mantenerlo. L’obiettivo era duplice: assicurarsi che il terreno avesse già una nuova destinazione per evitare nuovi insediamenti, e allo stesso tempo valorizzare il territorio e dargli nuova vita».