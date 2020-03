Sestri Ponente, guasto alla cabina elettrica: residenti al buio per ore

Pomeriggio complicato per i residenti dell’area intorno alla stazione ferroviaria di Sestri Ponente a causa di un guasto a una cabina di media tensione.

Centinaia le utenze coinvolte e disattivate a caua del guasto, con tante segnalazioni provenienti soprattutto da via Catalani, via Goldoni, via Rossi, via Ferro e via Biancheri.

Il guasto è stato ripristinato soltanto in serata, e la corrente ha iniziato a tornare negli appartamenti poco prima delle 20.