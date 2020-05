Sestri Ponente, 46enne scomparso da sabato: vane le ricerche sul Gazzo

Ancora nessuna traccia di G.T., il 46enne di Sestri Ponente che dopo essere uscito di casa, sabato sera, non ha più dato sue notizie.

A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, che non vedendolo rientrare ha chiamato le forze dell'ordine. Della scomparsa si sta occupando la polizia, che domenica pomeriggio ha chiesto supporto ai vigili del fuoco per effettuare ricerche sul monte Gazzo, una zona in cui il 46enne è solito passeggiare.

I vigili del fuoco hanno battuto i sentieri con gli uomini del Soccorso Alpino, utilizzando anche il drone, ma non hanno trovato tracce dello scomparso. E i timori nelle ultime ore sono aumentati, anche alla luce del fatto che l’uomo stava attraversando un momento difficile dal punto di vista psicologico.