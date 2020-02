Anziana scippata in strada, poliziotta libera dal servizio si lancia all'inseguimento

Una poliziotta fuori servizio si è messa alle calcagna di un uomo che aveva appena scippato un'aziana in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, finendo per essere aggredita ma riuscendo alla fine a bloccarlo con l'aiuto del marito, anche lui agente, in congedo, e una pattuglia dei carabinieri.

Tutto è successo venerdì mattina: la poliziotta ha assistito in diretta allo scippo, osservando l'uomo sottrarre il portafoglio a una pensionata, e ha provato a fermarlo. Con lei il marito, intervenuto a sua volta quando lo scippatore, un 30enne di origini marocchine, ha iniziato a sferrare calci e pugni per scappare.

Alla fine sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono riusciti a bloccare l'uomo. Marito e moglie sono andati all'ospedale Gallino per farsi medicare e sono stati dimessi rispettivamente con 5 e 10 giorni di prognosi, lo scippatore è stato arrestato per rapina impropria.