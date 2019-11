Sestri Ponente, dopo 18 mesi riapre viale Canepa

Ha riaperto in sordina, dopo 18 mesi di lavori, viale Canepa, una delle principali strade di Sestri Ponente, chiusa per lavori di rifacimento.

La circolazione è stata ripristinata a doppio senso intorno alle 20.45, una volta terminati gli ultimi interventi da parte degli uomini di Aster. Ripresa dunque anche la circolazione, sul percorso regolare, delle linee 158, 172 e 653.

Si conclude così, con meno di un mese di ritardo sulla tabella di marcia, uno degli interventi più complessi e impattanti degli ultimi mesi per Sestri Ponente, e i residenti si preparano a celebrare l’occasione con una festa organizzata per il 30 novembre.

Nei prossimi giorni verranno apportate le ultime modifiche che riguardano segnaletica e illuminazione pubblica, ma per il quartieri si tratta di una boccata di ossigeno preziosa, soprattutto perché a breve aprirà un nuovo cantiere che andrà nuovamente a impattare sulla viabilità.

Il Municipio, infatti, si prepara ai lunghi mesi di attività per il rifacimento del ponte obliquo, in via Chiaravagna, che comporterà nuove modifiche al traffico. E proprio via Chiaravagna nei giorni scorsi è stata chiusa tra via dell’Alloro e la ditta Serramenti Blondett a causa del cedimento di un muro cui era ancorata anche una tubazione del gas. La riapertura di viale Canepa è dunque provvidenziale anche per questo ennesimo intoppo legato al maltempo.