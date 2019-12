Sestri Ponente, salvo il Teatro Verdi: «Ripartiamo con una nuova stagione»

Vittoria per il Teatro Verdi di Sestri Ponente: dopo una lunga assenza, e un’altrettanto lunga lotta per cercare di non soccombere alla crisi, la struttura di piazza Oriani può tirare un sospiro di sollievo.

«Torna il cinema al Verdi e presto ritornerà anche il teatro - ha confermato il direttore Giunio Lavizzari - Abbiamo scongiurato il rischio di una chiusura del Verdi e possiamo assicurare ai nostri spettatori una bellissima stagione».

La programmazione è già ripartita, con un blockbuster Disney in programma già il 6 dicembre, e il 18 dicembre Palazzo Ducale ospiterà la conferenza stampa ufficiale con cui il Verdi annuncerà la nuova stagione e tutte le novità. Tra cui il primo spettacolo teatrale con cui apriranno il 2020, fissato per il 5 gennaio: «Uno spettacolo meraviglioso - conferma Lavizzari - che da anni mancava al Verdi».

Il futuro del Teatro Verdi è stato di fatto deciso lo scorso 12 novembre, nel corso di un incontro cui hanno partecipato il direttore Giunio Lavizzari, l’assessore comunale alla Cultura, Barbara Grosso, e il vicesindaco Stefano Balleari a Tursi: l’ultima chiamata per cercare di salvare una struttura che da oltre un anno lottava contro i problemi legati al crollo del ponte Morandi e contro le difficoltà derivanti dall’orario di chiusura del parcheggio di piazza Oriani, chiuso in serata e nei festivi.

Nel novembre 2018, Lavizzari aveva lanciato l’allarme: «Se non riceveremo aiuto, questa potrebbe essere la nostra ultima stagione». Il rischio concreto che il 2019 fosse l’ultimo anno di apertura del Verdi, però, è stato fortunatamente scongiurato.