Lavori a Sestri Ponente, chiuso al traffico il ponte sul torrente Molinassi

Da lunedì 25 giugno 2018 a domenica 8 luglio, dalle ore 22.30 alle ore 5, a Sestri Ponente sarà chiuso alla circolazione il ponte sul torrente Molinassi che collega via Rollino a via al Torrente Molinassi e Sant’Alberto e il tratto di via Rollino compreso tra il civico 13 e lo stesso ponte. La chiusura si è resa necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di rinnovamento della rete idrica.

Modifica anche per l'autobus

Per gli stessi motivi l’ultima corsa, della linea numero 51, del trasporto pubblico Amt sarà interrotta all’altezza dell’intersezione tra via Sant’Alberto e via al Torrente Molinassi dove verrà effettuata l’inversione di marcia con manovra assistita attraverso la presenza di un moviere messo a disposizione dall’impresa esecutrice dei lavori.