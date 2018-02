Palazzo a rischio crollo, quattro famiglie evacuate

I Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare quattro famiglie da un palazzo di via d'Andrade a Sestri Ponente per il rischio di crollo dell'edificio che si trova al civico 12.

I pompieri sono intervenuti oggi pomeriggio, mercoledì 7 febbraio 2018, per aiutare una persona che era rimasta fuori dalla propria abitazione, ma entrando hanno notato alcuni danni strutturali al palazzo. A questo punto hanno allertato la sezione incolumità pubblica del Comune che ha inviato un geometra sul posto con il quale hanno deciso, in via precauzionale, di fare allontanare le quattro famiglie che risiedono nel palazzo.

Giovedì 8 febbraio saranno effettuati ulteriori sopralluoghi e accertamenti per capire quali interventi sono necessari per consentire alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni.