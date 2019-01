Ordinanza anti alcol, raccolta firme a Sestri Ponente: «Estendetela»

«Estendete l’ordinanza anti alcol anche a Sestri Ponente»: la richiesta arriva dai residenti del quartiere, e fa eco a quella che il Municipio aveva presentato a Tursi in occasione dell’istituzione dei divieti a Cornigliano, lo scorso dicembre.

A dare voce alle richieste dei sestresi, questa volta, è il Comitato Sicurezza Sestri Ponente, che ha organizzato per sabato 9 febbraio una raccolta firme da presentare in Comune, agli assessori Stefano Garassino (Legalità) e Paola Bordilli (Commercio), per cercare di convincerli a ripensare al rifiuto espresso quando interpellati sulla possibilità di estendere l’ordinanza anti alcol a Sestri.

«Da alcuni anni assistiamo a un aumento esponenziale del degrado di alcune zone della nostra delegazione. Siamo stanchi di vedere raggruppamenti di persone con alcolici a tutte le ore del giorno - è l’appello espresso anche a mezzo social - che litigano tra di loro o peggio ancora molestano donne e ragazzine, bottiglie di vetro ovunque, che peraltro possono diventare un'arma e quindi un rischio per chiunque, persone che urinano in ogni dove, non curanti dei passanti, spesso minori. Siamo stanchi di questi atti incivili, di sopportare tutto questo impotenti e in silenzio».

«L’estensione dell'ordinanza anti alcol ad alcune zone di Sestri Ponente potrebbe essere un importante deterrente all'uso smisurato di alcolici», conclude il comitato, che appoggia così la richiesta che a dicembre era stata presentata dalla lista del vicepresidente del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, di regolare con apposito provvedimento comunale il consumo e la vendita di alcol nella zona intorno a Fincantieri, al mercato del Ferro, a via Puccini e a piazza Aprosio.

«Va da sé che le definizioni di ordinanza e di emergenza non collimano con il concetto di tutto il territorio - era stata la replica dell’assessore Garassino - Le ordinanze anti alcol sono provvedimenti fatti per determinate zone dove ci sono reali e inconfutabili problemi».