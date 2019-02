Maglioni e sciarpe per i senzatetto, a Sestri Ponente spunta il muro della gentilezza

«Hai freddo? Prendi»: l’invito di uno sconosciuto benefattore accompagna maglioni e sciarpe che martedì sono comparsi sulla cancellata che delimita il lato levante di via Puccini, a Sestri Ponente.

Il misterioso autore dell’iniziativa l’ha ribattezzata “Il muro della gentilezza”, colpendo al cuore tantissimi cittadini che non hanno potuto fare a meno di fermarsi a guardare (e in certi casi a fotografare) un gesto di umanità e generosità rivolta principalmente ai senzatetto, e a chi in questi giorni lotta con il freddo e - sopratutto - con l’indifferenza.

«Aiutateci a rintracciare l’autore», è l’appello che adesso rimbalza sui social e sui gruppi di quartiere. Ancora nessuno, però, ha “rivendicato” il gesto, forse per lasciare che siano i fatti a parlare: la speranza è che il muro serva da ispirazione, e che maglioni e sciarpe crescano di pari passo con il desiderio di fare un gesto altruista.