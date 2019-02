Lite per gelosia degenera, 54enne ferito al collo con un coltello

Hanno discusso per alcuni apprezzamenti rivolti a una donna, ma dalla lite verbale si è passati rapidamente alle mani, degenerando sino a quando non è spuntato fuori il coltello. Succede a Sestri Ponente, in un circolo di via Chiaravagna, protagonisti un 54enne (il ferito) e un 55enne (l'aggressore) entrambi genovesi.

Tutto è successo poco dopo le 19 di giovedì sera. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Volanti, intervenuti sul posto, il 55enne era all'interno del circolo con una donna quando è arrivato il 54enne, che ha iniziato a rivolgerle attenzioni sgradite. La coppia ha lasciato il locale, ma una volta a casa il 55enne ha preso un coltello ed è tornato al circolo per "regolare i conti": «Mi hai fatto fare una figuraccia», avrebbe detto l'uomo al rivale, facendo scattare la zuffa.

I due sono stati separati dagli altri avventori, e da qui in poi il racconto dei testimoni e dei due si fa confuso: secondo la ricostruzione, entrambi si sarebbero ritrovati all'esterno del locale, la lite sarebbe ripresa e il 55enne avrebbe estratto il coltello ferendo il rivale alla gola e poi allontanandosi.

Quando il 54enne è quindi rientrato nel circolo mostrando la ferita sanguinante è partita la chiamata ai soccorsi: sul posto i mezzi inviati dal 118, che hanno portato il ferito all'ospedale Villa Scassi. Il 55enne, rintracciato, è stato denunciato per lesioni aggravate.