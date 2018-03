Sestri Ponente, al via il restyling di viale Canepa: piantati 99 nuovi alberi

Resta verde viale Canepa, una delle principali vie di Sestri Ponente, nelle scorse settimane balzata sotto i riflettori per il progetto di restyling che sembrerebbe comportare il taglio di 78 alberi storici, sophore e bagolari che nel corso degli anni hanno contribuito a trasformare l’asfalto in un trappola.

L’annuncio dell’abbattimento aveva scatenato una bufera di polemiche tra i residenti, decisi a difendere sino all’ultimo il loro verde, ma nel corso dell’incontro pubblico organizzato dal Municipio Medio Ponente, il progetto è stato illustrato nel dettaglio ed è emersa l’intenzione di sostituire gli alberi tagliati con altri esemplari (meno dannosi per asfalto e sottosuolo) che dovrebbero addirittura superarne il numero.

Circa 800mila euro i fondi stanziati per la riqualificazione, che dovrebbe durare circa un anno e mezzo e iniziare lunedì 9 aprile: gli uomini di Aster si occuperanno di rimuovere gli alberi e rifare la rete idraulica e fognaria, poi si passerà a rifare l’asfalto e i marciapiedi, dopodiché sarà il turno delle nuove alberature (la scelta è caduta sui peri da fiore). Per l’intera durata dei lavori la circolazione verrà ovviamente modificata, con variazione del percorso dei bus, e anche i bidoni della spazzatura verranno riposizionati.

In particolare, dalle 21 di domenica 8 aprile alle 5 di lunedì 9 aprile viale Canepa resterà chiuso per consentire l’allestimento del cantiere, dopodiché verrà istituito il senso unico a salire (i lavori inizieranno all’incorcio con via Cavalli, lato destro a salire) e tutti i veicoli provenienti dalle zone collinari e dirette verso il centro di Sestri percorreranno via Arrivabene e poi via Chiaravagna, autobus compresi.

«La riunione pubblica, in cui sono interventi anche gli agronomi del Comune, ha chiarito la parte legata al verde e alla scelta dei nuovi alberi - spiega Massimo Romeo, vice presidente e assessore al Territorio, Manutenzioni e Viabilità del Municipio Medio Ponente - Il progetto è stato in parte rivisto, inizialmente non era previsto il rifacimento degli scarichi fognari e dell’acqua, ma in questo caso viene fatto proprio perché sono ormai datati, e si tratta di una riqualificazione importante. Abbiamo già informato i condomini del fatto che potrebbe esserci qualche disagio, ma da parte di Mediterranea delle Acque è arrivata la disponibilità a fornire assistenza in caso di guasti o rotture in fase di eradicazione degli alberi. Come Municipio seguiremo da vicino i lavori, ascoltando tutte le osservazioni di residenti e commercianti e adeguandoci in caso di necessità. Anche per quanto riguarda i parcheggi, che sicuramente subiranno una diminuzione a causa del cantiere, ci siamo già mossi: abbiamo preso contatti con la Pam di via Chiaravagna per chiedere un incontro finalizzato a valutare se siano d’accordo a mettere a disposizione il parcheggio del supermercato nelle ore notturne, visto che è inutilizzato, in modo da limitare al massimo i disagi».