Sestri Ponente, fiamme nell'edificio ex Marconi

Molto fumo e tanta preoccupazione, ma fortunatamente nessun ferito: questo il bilancio dell’incendio divampato poco dopo le 19 in un locale dell’edificio ex Marconi, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

L’allarme è scattato dopo che una densa nube di fumo ha invaso via Siffredi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, e la Municipale, che hanno deviato i veicoli per consentire le operazioni aggravando ulteriormente la situazione traffico in un periodo in cui il quartiere fa i conti con code e rallentamenti dovuti alla viabilità post Ponte Morandi.

Ancora non sono chiare le cause del rogo: stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato del materiale di risulta custodito in un magazzino. Nessun ferito né intossicato, come detto, ma il denso fumo ha spaventato i residenti della zona, preoccupati per la presenza di materiali o sostanze tossiche in un edificio che sino al 2011 è stata la sede di Selex.