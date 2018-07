Magazzino in fiamme a Sestri Ponente, strada chiusa

Un violento incendio è divampato lunedì mattina in via Giordano, a Sestri Ponente, in un magazzino al civico 15.

L’allarme è scattato intorno alle 12: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con diverse squadre, e polizia e Municipale in supporto. La strada è stata chiusa per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, ed è stata disposta l’evacuazione dell'appartamento soprastante in via precauzionale.

Durante il sopralluogo successivo allo spegnimento non sono stati trovati materiali pericolosi o potenzialmente esplosivi. Sul posto sono state inviate anche la prima partenza dalla sede centrale, l'autobotte e il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile. Le cause verranno accertate dal nucleo Investigativo Antincendio Territoriale Niat.