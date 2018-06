Cassonetto prende fuoco: il calore "scioglie" le moto parcheggiate

Poco prima di mezzanotte nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 giugno 2018 la squadra di Multedo dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Corradi a Sestri Ponente per l'incendio di un cassonetto della carta.

Le fiamme erano molto alte, ma sono state domate in fretta dai pompieri. Purtroppo però il calore prodotto dal fuoco ha danneggiato alcuni motocicli in sosta. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento.