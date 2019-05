Sestri Ponente, fissata l'apertura della nuova passerella pedonale

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della passerella pedonale che collega la stazione ferroviari di Sestri Ponente all’aeroporto Cristoforo Colombo.

L’apertura è fissata per mercoledì 22 maggio, dopo una cerimonia cui parteciperanno anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, il presidente di Aeroporto di Genova, Paolo Odone, e per Rete Ferroviaria Italiana Vincenzo Macello. Presente anche l’amministratore unico di Amt Genova, Marco Beltrami, per la presentazione del nuovo servizio di collegamento con l’aeroporto grazie ai bus navetta della partecipata del Comune.

Lunga circa 300 metri, la passerella è stata installata lo scorso 3 marzo e parte dalla stazione ferroviaria di Sestri arrivando nell'area di Borgo Marina, davanti a Marina Genova e all'aeroporto. Una volta entrati nella zona aeroportuale, i passeggeri possono scegliere se proseguire a piedi fino allo scalo o se prendere la navetta che già oggi collega le stazioni di Sestri e Cornigliano allo scalo.