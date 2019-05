Contanti e gioielli spariti da casa, denunciata badante

Una donna di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di avere derubato una pensionata cui prestava servizio come badante di gioielli e contanti.

I militari della stazione di Sestri Ponente sono entrati in azione lunedì pomeriggio, dopo mesi di indagini finalizzate a fare chiarezza sulla sparizione di preziosi e denaro per un valore totale di circa 800 euro dalla casa di un’anziana donna.

Gli accertamenti hanno condotto a una cittadina ecuadoriana di 33 anni che aveva assistito la pensionata per un periodo, e che lo scorso mese di novembre aveva lasciato il posto di lavoro in concomitanza con la sparizione dei gioielli. Per la donna è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per furto in attesa di attribuire le responsabilità.