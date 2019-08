Fuga di gas in un palazzo di Sestri Ponente, vigili del fuoco sul posto

Una fuga di gas si è verificata venerdì mattina in via Santa Maria della Costa, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

La segnalazione sul forte odore di gas è arrivata ai vigili del fuoco intorno alle 10.30. La perdita si è verificata in un palazzo, e la centrale operativa ha inviato sul posto una squadra insieme con i tecnici Iren per individuare il guasto, mettere in sicurezza l’edificio e ripristinarlo.

Non risultano strade chiuse o ripercussioni alla viabilità.