Minacciata dal compagno, fugge dalla finestra e resta bloccata

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti da una donna di 39 anni che nel pomeriggio di sabato, tentando di fuggire dal compagno, è uscita dalla finestra restando di fatto bloccata e impossibilitata a scendere.

Stando a quanto raccontato ai soccorritori e ai carabinieri, a spingerla a tentare una fuga sarebbe stato il 26enne con cui convive da qualche tempo, che nel corso di una lite avrebbe estratto un coltello e l’ha minacciata. La donna non ha trovato altra soluzione se non dirigersi verso la finestra, uscire e cercare di attirare l’attenzione dei passanti per chiedere aiuto.

A salvarla sono stati i Vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’abitazione e usato l’autoscala per aiutarla a scendere: affidata alle cure del 118, ha riportato una ferita alla schiena e un forte choc. I carabinieri hanno interrogato il compagno per cercare di ricostruire cosa sia esattamente successo.